Саленко: Динамо може забути про вихід із групи ЛЄ, якщо поступиться АЕКу

Динамо необхідно здобути результат у матчі 2 туру Ліги Європи проти АЕКа.

Про це розповів екснападник киян Олег Саленко.

"Важко сказати, що відбувається із киянами. У перших матчах Ліги чемпіонів динамівці мали непоганий вигляд, але потім щось зламалося, почалися травми у провідних гравців. Мабуть, було навантаження у фізичній роботі. Добре, що вдалося виграти останню гру у чемпіонаті, щоб у колективу хоч якось піднявся моральний стан.

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Однак зараз мені навіть складно припустити, який склад на матч із АЕКом виставить Мірча Луческу. Буде інший воротар, не зможе зіграти Микола Шапаренко, який був ключовою фігурою у наступальних діях Динамо. І якщо ми замислюємося, як зіграти з найслабшим суперником у нашій групі – то вже настає час подумати, що робити з динамівською командою.

Щодо психологічного стану... Як показала гра зі Львовом, кияни перебувають і не в найкращому фізичному стані. Бенфіка у двох матчах забила п’ять голів, СК Дніпро-1 – три, Зоря – три, Фенербахче – два. Я такого не пам’ятаю, щоб за п’ять поєдинків "біло-сині" пропускали 13 м’ячів. Хоча у матчі з турками характер у динамівців таки був присутній. Так, трохи не вистачило, але хочеться вірити, що скоро справи підуть краще.

У матчі з АЕКом з перших хвилин треба йти вперед і тиснути на суперника. Якщо відпускатимемо такі матчі – то про вихід із групи можна буде забути. Втім, поки що не хочеться розглядати такий розвиток подій. Вірю, що Динамо поверне собі колишню силу. Нині у клубі напружена атмосфера. І якщо не вийде пройти до плей-оф турніру – в команді, напевно, доведеться щось змінювати.

Потрібно зробити все, щоб обіграти АЕК. Нічия, на мою думку, також не варіант. За класом виконавців кияни на голову перевершують свого опонента. Сподіваюся, що серія з невиразних матчів завершиться, і Динамо наблизиться до свого хоча б хорошого стану. Ставлю на 2:0", – розповів Саленко.