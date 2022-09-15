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Саленко: Динамо може забути про вихід із групи ЛЄ, якщо поступиться АЕКу

Сьогодні 19:11 217 0
Саленко прокоментував матч Динамо проти АЕКа
Саленко: Динамо може забути про вихід із групи ЛЄ, якщо поступиться АЕКу
#Динамо Київ, #Олег Саленко

Джерело - bookmaker-ratings.com.ua.

Динамо необхідно здобути результат у матчі 2 туру Ліги Європи проти АЕКа.

Про це розповів екснападник киян Олег Саленко.

"Важко сказати, що відбувається із киянами. У перших матчах Ліги чемпіонів динамівці мали непоганий вигляд, але потім щось зламалося, почалися травми у провідних гравців. Мабуть, було навантаження у фізичній роботі. Добре, що вдалося виграти останню гру у чемпіонаті, щоб у колективу хоч якось піднявся моральний стан.

Актуально: Динамо - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Однак зараз мені навіть складно припустити, який склад на матч із АЕКом виставить Мірча Луческу. Буде інший воротар, не зможе зіграти Микола Шапаренко, який був ключовою фігурою у наступальних діях Динамо. І якщо ми замислюємося, як зіграти з найслабшим суперником у нашій групі – то вже настає час подумати, що робити з динамівською командою.

Щодо психологічного стану... Як показала гра зі Львовом, кияни перебувають і не в найкращому фізичному стані. Бенфіка у двох матчах забила п’ять голів, СК Дніпро-1 – три, Зоря – три, Фенербахче – два. Я такого не пам’ятаю, щоб за п’ять поєдинків "біло-сині" пропускали 13 м’ячів. Хоча у матчі з турками характер у динамівців таки був присутній. Так, трохи не вистачило, але хочеться вірити, що скоро справи підуть краще.

У матчі з АЕКом з перших хвилин треба йти вперед і тиснути на суперника. Якщо відпускатимемо такі матчі – то про вихід із групи можна буде забути. Втім, поки що не хочеться розглядати такий розвиток подій. Вірю, що Динамо поверне собі колишню силу. Нині у клубі напружена атмосфера. І якщо не вийде пройти до плей-оф турніру – в команді, напевно, доведеться щось змінювати.

Потрібно зробити все, щоб обіграти АЕК. Нічия, на мою думку, також не варіант. За класом виконавців кияни на голову перевершують свого опонента. Сподіваюся, що серія з невиразних матчів завершиться, і Динамо наблизиться до свого хоча б хорошого стану. Ставлю на 2:0", – розповів Саленко.

Нагадаємо, Динамо обрало форму на матч Ліги Європи проти АЕКа.

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