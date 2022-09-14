Шахтар - Селтік: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, груповий етап Група F, 2-й тур 14 вересня 2022 року, 19:45 Шахтар (Донецьк, Україна) - Селтік (Глазго, Шотландія) Стадіон Війська Польського (Варшава, Польща) Головний арбітр - Гленн Нюберг (Швеція)

14 вересня чемпіон України донецький Шахтар у матчі Ліги чемпіонів-2022/23 зіграє з шотландським Селтіком. Матч 2 туру групи F відбудеться на стадіоні Війська Польського і розпочнеться о 19:45 за київським часом. Обслуговуватиме гру шведська бригада арбітрів на чолі з Генном Нюбергом.

Шахтар

Гірники після більш ніж піврічної паузи через війну встигли зіграти 4 гри в чемпіонаті УПЛ. У 1 турі команда Йовічевича втратила очки з Металістом 1925 (0:0), у другому - перемогла Кривбас (1:0), в третьому - здолала Рух (0:1), у четвертому - Чорноморець (1:0). Після чотирьох турів Шахтар посідає 2 місце в турнірній таблиці, маючи 7 очок. Нагадаємо, що у першому турі Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді впевнено переграв Лейпциг (4:1).

Лазарет чемпіона України - Віктор Корнієнко (травма коліна).

Селтік

Селтік впевнено лідирує у чемпіонаті Шотландії, вигравши всі свої шість матчів. В останньому турі чемпіонату (ще 3 вересня) Селтік з рахунком 4:0 розгромив Рейнджерс. Матчі сьомого туру чемпіонату Шотландії, які мали відбутися 10-11 вересня, перенесені на пізніший термін через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.

Селтік у першому турі Ліги чемпіонів вдома поступився мадридському Реалу (0:3).

Історія зустрічей

Двічі шляхи кельтів перетиналися з Шахтарем в єврокубках. І попередні побачення шотландського та українського грандів відбулися саме на груповому етапі Ліги чемпіонів. Щоразу вони завершувалися однаково - перемогами господарів. Щоправда, гірникам вони вдавалися впевненішими.

Восени 2004-го в Донецьку Шахтар розгромив кельтів завдяки дублю Матузалема та голу Брандау. Селтік відповів мінімальною перемогою зі скандальним голом із вільного удару за затягування часу Лаштувкою. Через три роки команди обмінялися звитягами з голами того ж Брандау і тут, і там.

Шахтар - Селтік 3:0 (Ліга чемпіонів 2004/05) Селтік - Шахтар 1:0 (Ліга чемпіонів 2004/05) Шахтар - Селтік 2:0 (Ліга чемпіонів 2007/08) Селтік - Шахтар 2:1 (Ліга чемпіонів 2007/08)

Зв'язки між командами та інше

Мар'ян Швед провів три матчі за Селтік у всіх турнірах з 2019 по 2020 рік. Він забив єдиний гол у своєму дебютному матчі у ворота Нимме Калью в Естонії 30 липня 2019 року. Це був поєдинок у відповідь другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, в якому шотландці взяли гору з рахунком 2:0.

Микола Матвієнко та Тарас Степаненко, а також Михайло Мудрик та Олександр Зубков, які вийшли на заміну, допомогли збірній України обіграти Шотландію (3:1) 1 червня на Хемпден Парк у півфіналі плей-оф кваліфікації на ЧС-2022. За господарів у тому матчі грав півзахисник Селтіка Каллум Макгрегор.

Джо Харт пропустив лише один гол у трьох матчах за збірну Англії проти України (В1 Н2). У третьому турі групового етапу ЄВРО-2012 його Англія здобула мінімальну перемогу над збірною України, ворота якої захищав Андрій П'ятов.

Пряма мова

Ігор Йовічевич (головний тренер Шахтаря): Перед матчем з Чорноморцем заборонив думати про Селтік. Переключаємося на Селтік. До цього я забороняв футболістам думати про нього, але вони молоді пацани, не навмисно, а десь у підсвідомості тримали, що за 4 дні матч Ліги чемпіонів. І, можливо, десь поділили концентрацію. Не можу їм ні в чому дорікнути - це нормальний процес. А ми повинні навчити їх, що після Ліги чемпіонів треба вміти на такому ж високому рівні грати в чемпіонаті. Прошу команду, щоби вона завжди грала регулярно та стабільно. Тоді скажемо, що маємо команду, яка може досягнути найвищих цілей.

Анге Постекоглу (головний тренер Селтіка): Я думаю, що кожна гра буде важкою, і в кожній грі ми повинні розуміти, що між успіхом і невдачею є певна межа, і ми просто маємо переконатися, що ми більш кращими на обох кінцях поля.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Бондар, Матвієнко, Конопля, Мудрик, Степаненко, Бондаренко, Джурасек, Петряк, Швед;

Селтік: Харт, Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Тейлор, Макгегор, Райлі, Хатале, Маєда, Жота, Якумакіс.

Ставки букмекерів

Перемога РБ Лейпциг - 2,21, Шахтаря - 3,25. Нічия - 3,65.

Прогноз Чемпіона

Перемога Селтіка - 2:1.