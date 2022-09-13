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Тренер Селтіка: Лише бог знає, хто фаворит матчу з Шахтарем

Вчора 23:40 223 0
Ангелос Постекоглу прокоментував майбутній матч з "гірниками"
Тренер Селтіка: Лише бог знає, хто фаворит матчу з Шахтарем
#Ліга чемпіонів, #Селтік, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Матч Шахтар - Селтік у 2-у турі групового етапу Ліги чемпіонів має бути непередбачуванним.

Про це заявив головний тренер шотландців Ангелос Постекоглу.

"Мій рівень упевненості в команді лишається таким самим, як і минулого тижня. Вийдемо на поле та зіграємо у футбол. Так, це буде непростий поєдинок, але ми гратимемо, щоб перемогти. Чесно скажу вам, не знаю хто фаворит у матчі. Це знає лише бог", - сказав Постекоглу.

Нагадаємо, визначились арбітри матчу Шахтар - Селтік.

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