Тренер Селтіка: Лише бог знає, хто фаворит матчу з Шахтарем

Матч Шахтар - Селтік у 2-у турі групового етапу Ліги чемпіонів має бути непередбачуванним.

Про це заявив головний тренер шотландців Ангелос Постекоглу.

"Мій рівень упевненості в команді лишається таким самим, як і минулого тижня. Вийдемо на поле та зіграємо у футбол. Так, це буде непростий поєдинок, але ми гратимемо, щоб перемогти. Чесно скажу вам, не знаю хто фаворит у матчі. Це знає лише бог", - сказав Постекоглу.