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Гравці Динамо незадоволені рішенням Суркіса та Луческу, - журналіст

Сьогодні 12:19 1951 0
Футболісти Динамо незадоволені ситуацією в клубі
Гравці Динамо незадоволені рішенням Суркіса та Луческу, - журналіст
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Гравці Динамо - незадоволені тим, що президент клубу Ігор Суркіс пішов назустріч Дніпру-1 і погодився провести матч у Львові (0:3).

Про це повідомляє блогер Михайло Смоловий.

Футболістам не сподобалось, що Суркіс пішов назустріч Ігорю Коломойському і не врахував їх бажання провести час з родинами замість перебування у Львові.

Також Смоловий стверджує, що гравці незадоволені і головним тренером, бо Мірча Луческу не захистив їх у цій ситуації і змушує працювати у звичному режимі.

Деякі гравці, за його твердженням, через цю ситуацію працювати в звичному режимі не хочуть.

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