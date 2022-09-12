Футболісти Динамо незадоволені ситуацією в клубі

Джерело - Чемпіон.

Гравці Динамо - незадоволені тим, що президент клубу Ігор Суркіс пішов назустріч Дніпру-1 і погодився провести матч у Львові (0:3).

Про це повідомляє блогер Михайло Смоловий.

Футболістам не сподобалось, що Суркіс пішов назустріч Ігорю Коломойському і не врахував їх бажання провести час з родинами замість перебування у Львові.

Також Смоловий стверджує, що гравці незадоволені і головним тренером, бо Мірча Луческу не захистив їх у цій ситуації і змушує працювати у звичному режимі.

Деякі гравці, за його твердженням, через цю ситуацію працювати в звичному режимі не хочуть.