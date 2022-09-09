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Кополовець: Трансляції футбольних матчів мають бути безкоштовними

Сьогодні 21:28 118 0
Ексгравець - про телепул в Україні
Кополовець: Трансляції футбольних матчів мають бути безкоштовними
#Михайло Кополовець

Джерело - fanday.net.

Європейці могли б більш лояльно підходити до питання телепулу, щоб трансляції були хоч трохи дешевшими в Україні.

Про це заявив колишній український футболіст Михайло Кополовець.

"Чи це правильно, що єврокубкові матчі транслюються в Україні на платній платформі? Хотілося б, щоб усі матчі показувалися для наших людей безкоштовно. Але є люди, які зацікавлені в тому, щоб заробляти на цьому гроші.

Подивіться на Усика. Він красунчик! Взяв та зробив так, щоб трансляція його бою була для наших людей безкоштовна. 

У футболі постійно якісь проблеми з трансляціями. Стосовно українців було б справедливо та чесно, щоб матчі показувалися безкоштовно. Можливо, європейці могли б більш лояльно підходити до цього питання, піти назустріч, щоб трансляції були хоч трохи дешевшими. 

Футбол - це невелика віддушина для людей під час війни", - сказав Кополовець.

Раніше Кополовець побажав гравцям Динамо відвідати церкву.

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