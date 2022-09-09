Кополовець - про Динамо: Напевно, їм треба йти до церкви, це допомагає всім

Колишній український футболіст Михайло Кополовець вважає, що у колективі Динамо щось негативне відбувається у поточному сезоні.

Про це заявив сам ексгравець.

"У чому причина вчорашньої поразки Динамо? У мене відчуття, що у них усередині колективу щось відбувається. Пацани намагалися, але пропустили у компенсований час. Напевно, їм треба йти до церкви, це допомагає всім. Без віри виходити на футбольне поле не можна.

Я думав, що Динамо цього року буде виглядати краще за інші українські клуби в єврокубках. Команда більш-менш збалансована, склад зберігся. Майже ніхто з тогорічний складу не пішов, окрім Вербича.

Не думав, що Шахтар так сяятиме. Перед сезоном я давав прогноз, що Динамо стабільніше виступатиме.

Щось відбувається усередині команди. Можливо, всередині колективу порушився мікроклімат. П'ять поразок поспіль - це психологічна яма", - сказав Кополовець.