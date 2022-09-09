Кополовець: Динамо та СК Дніпро-1 ще можуть виправити ситуацію в єврокубках

Динамо та СК Дніпро-1 мають перспективи успішно виступить в єврокубках цього сезону.

Про це заявив колишній український футболіст Михайло Кополовець.

"Які перспективи Динамо та Дніпра-1 після вчорашніх поразок на груповій стадії єврокубкових турнірів? Все лише починається, шанси завжди є. Дніпро-1 має хорошу перспективну команду. Там непоганий набір молодих футболістів.

Зараз футбол підрівнявся, всі вміють у нього грати. Думаю, що обидві наші команди ще можуть виправити ситуацію", - сказав Кополовець.