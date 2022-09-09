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Циганков наздогнав Мілевського у списку бомбардирів Динамо

Сьогодні 12:04 289 0
Український вінгер відзначився в матчі з Фенербахче
Циганков наздогнав Мілевського у списку бомбардирів Динамо
#Артем Мілевський, #Динамо Київ, #Віктор Циганков

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков відзначився голом у матчі 1-го туру Ліги Європи проти Фенербахче (1:2).

Про це повідомляє пресслужба киян.

Загалом цей гол став для 24-річного футболіста вже 87-м у футболці київського клубу - 12 м'ячів в єврокубках, 71 - в чемпіонатах та ​​4 - в кубках.

За цим показником Циганков наздогнав Артема Мілевського, з яким вони тепер поділяють 6-7 місця у списку найкращих бомбардирів клубу.

Нагадаємо, Шапаренко не зіграє до кінця року через травму.

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