Колишній нападник Челсі та Атлетіко Дієго Коста продовжить кар'єру у Вулвергемптоні.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Іспанець бразильського походження проходить медичний огляд, отримавши дозвіл на роботу в Англії.

Контракт буде розрахований на один сезон.

First part of medical ongoing for Diego Costa with Wolves. Work permit issue has been sorted as revealed yesterday — deal now only depends on medical tests. ⏳🟠🩺 #WWFC



Contract until June 2023, ready — Diego wants new Premier League chapter. pic.twitter.com/aI4PPMDQ8Q