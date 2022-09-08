Іспанець отримав дозвіл на роботу в Англії

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Челсі та Атлетіко Дієго Коста продовжить кар'єру у Вулвергемптоні.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Іспанець бразильського походження проходить медичний огляд, отримавши дозвіл на роботу в Англії.

Контракт буде розрахований на один сезон.