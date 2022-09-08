Головне
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 08:11 2063
Замість дня народження – допомога армії: 23 дрони для ЗСУ від FAVBET на річницю компанії
Сьогодні 15:21 81
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 13:35 2000
Дніпро-1 прийматиме АЗ, Кельн завітає в гості до Ніцци: розклад матчів 1 туру Ліги конференцій
Сьогодні 08:44 353
Динамо зіграє з Фенербахче, МЮ прийматиме Реал Сосьєдад: розклад матчів 1 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:11 526
Україна поступилась Словенії у чвертьфіналі ЧС-2022
Вчора 23:59 1775
Наполі розгромив Ліверпуль, Баварія обіграла Інтер. Результати 1 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 973
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:32 7927
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Вчора 22:11 10307 1
Проценко - четвертий у фіналі Діамантової ліги-2022
Вчора 20:37 394
Прямі трансляції

Коста проходить медогляд у Вулвергемптоні

Сьогодні 14:34 231 0
Іспанець отримав дозвіл на роботу в Англії
Коста проходить медогляд у Вулвергемптоні
#Атлетіко Мадрид, #Вулвергемтон, #Челсі, #Дієго Коста

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Челсі та Атлетіко Дієго Коста продовжить кар'єру у Вулвергемптоні.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Іспанець бразильського походження проходить медичний огляд, отримавши дозвіл на роботу в Англії.

Контракт буде розрахований на один сезон.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 2063
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки 10307 1
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 7927
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 3327
War story: Путін цілиться в український спорт War story: Путін цілиться в український спорт 3079
Динамо втратило голкіпера перед стартовим матчем у Лізі Європи Динамо втратило голкіпера перед стартовим матчем у Лізі Європи 3211
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15038
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 60207
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 6134 1
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 21496
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6076
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9201 1