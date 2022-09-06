Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розірвав зв'язки з друзями з росії.

Про це заявив сам футболіст.

"Щодо старої дружбиз росіянами? Ми розірвали зв'язок з більшістю родичів або знайомих, котрі живуть у рф. На початку ми ще якось намагалися пояснити їм, порозмовляти, але це не мало сенсу. Їхнє ставлення нас ображає. Вони вірять у пропаганду і говорять, що ми щось собі вигадуємо, а на наших очах гинуть люди. У них є свій телевізор, який говорить, що робити. Вони поводяться наче "зомбі" - ошелешені, загіпнотизовані", - зазначив Пятов.