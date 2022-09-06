Головне
РБ Лейпциг - Шахтар 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:44 11238
РБ Лейпциг - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Сьогодні 21:58 2172
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 20:57 6023
Збірна України поступилась Греції у 4 турі Євробаскету
Сьогодні 19:59 536
Кравець - гравець Ворскли
Сьогодні 18:28 425
Зоря підписала ексгравця Шахтаря
Сьогодні 17:12 490
Збірна України вперше в історії потрапила у ТОП-15 світового рейтингу
Сьогодні 13:59 780
РБ Лейпциг - Шахтар: невтішний прогноз букмекерів
Сьогодні 11:58 900
Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:48 6869
РБ Лейпциг - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:44 2100
Прямі трансляції

Пятов: Росіяни поводяться як зомбі

Сьогодні 21:41 178 0
Пятов: Росіяни поводяться як зомбі
#Андрій Пятов

Джерело - sportowefakty.wp.pl.

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розірвав зв'язки з друзями з росії.

Про це заявив сам футболіст.

"Щодо старої дружбиз росіянами?  Ми розірвали зв'язок з більшістю родичів або знайомих, котрі живуть у рф. На початку ми ще якось намагалися пояснити їм, порозмовляти, але це не мало сенсу. Їхнє ставлення нас ображає. Вони вірять у пропаганду і говорять, що ми щось собі вигадуємо, а на наших очах гинуть люди. У них є свій телевізор, який говорить, що робити. Вони поводяться наче "зомбі" - ошелешені, загіпнотизовані", - зазначив Пятов.

Раніше Шахтар презентував нову форму на сезон 2022/2023.

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков - найдорожчий гравець УПЛ за версією Transfermarkt Циганков - найдорожчий гравець УПЛ за версією Transfermarkt 2866
РБ Лейпциг - Шахтар 0:1. ОНЛАЙН РБ Лейпциг - Шахтар 0:1. ОНЛАЙН 11238
Збірна України сенсаційно перемогла Італію в 3 турі Євробаскету Збірна України сенсаційно перемогла Італію в 3 турі Євробаскету 2699
Джошуа відповів Ф'юрі на виклик на поєдинок Джошуа відповів Ф'юрі на виклик на поєдинок 8850
Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів 6869
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 6023
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 17718
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12851
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 27250 1
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 17921 5
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 91854 1
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 32758