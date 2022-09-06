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УАФ не розгляне вилучення Вернидуба у матчі з Колосом

Сьогодні 21:12 171 0
Тренер відбув дискваліфікацію
УАФ не розгляне вилучення Вернидуба у матчі з Колосом
#Юрій Вернидуб, #Колос, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб отримав лише 1 матч дискваліфікації після вилучення у грі 1-го туру УПЛ проти Колоса.

Про це повдіомляє КDK.

У відповідь на звернення журналіста Андрія Сеньківа УАФ пояснила, що за регламентом тренер був покараний пропуском одного матчу, адже він отримав дві жовті картки, а не пряму червону. У випадку прямого вилучення інцидент розглядався б окремо. Фахівець був присутній у технічній зоні команди під час протистояння з Львовом у 2-му турі.

Нагадаємо, Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ.

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