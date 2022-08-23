Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку першого туру Української Прем'єр-Ліги Колос грав проти Кривбаса. Одним із найяскравіших дійових осіб зустрічі став головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

На 81-й хвилині наставник був вельми невдоволений діями арбітра Юрія Іванова, й не соромився про це голосно йому заявляти, при цьому ще й погрожуючи рукою. Навряд чи червона картка за такі дії може викликати якісь сумніви.

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Додамо, що матч завершився з рахунком 1:0 на користь Колоса.

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