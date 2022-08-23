Головне
Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:18 1646
Бенфіка - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:36 402
Україна виступить на чемпіонат світу з дзюдо, попри бойкот через Росію
Сьогодні 21:36 24
Колос переграв Кривбас у 1 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 292
Зоря переграла Ворсклу, Чорноморець поступився Вересу у 1 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 577
Favbet і Кривбас: разом до перемоги
Сьогодні 15:29 153
Зоря - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 15:03 523
Чорноморець - Верес - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 15:01 787
Шахтар не зміг перемогти Металіст 1925 у 1 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 1040
Маліновський потрапив у символічну збірну 2 туру Серії А
Сьогодні 14:15 370
Блоги
Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО
Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 19:36 1777
Ракицький ледь не зламав ногу супернику і отримав вилучення в чемпіонаті Туреччини - ВІДЕО
Ракицький ледь не зламав ногу супернику і отримав вилучення в чемпіонаті Туреччини - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 18:25 771
Дружина Усика разом з прикордонниками зарядила путін х***о
Дружина Усика разом з прикордонниками зарядила путін х***о Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:38 307
Наш сайт подарував Усику синьо-жовтий прапор військового підрозділу з побажаннями вояків
Наш сайт подарував Усику синьо-жовтий прапор військового підрозділу з побажаннями вояків Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:22 842
Усик - на увесь світ: Сімферополь - це Україна
Усик - на увесь світ: Сімферополь - це Україна Андрій Твердохліб
Вчора 12:54 2054
Маліновський фірмовим ударом забив гол у ворота Мілана
Маліновський фірмовим ударом забив гол у ворота Мілана Андрій Твердохліб
21.08.2022 22:21 2670
Усика скрізь супроводжує синьо-жовтий прапор з підписами українських військових
Усика скрізь супроводжує синьо-жовтий прапор з підписами українських військових Андрій Твердохліб
21.08.2022 12:51 668
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою Андрій Твердохліб
21.08.2022 11:44 59406
Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику
Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику Віктор Слюсаренко
21.08.2022 07:31 12248
Джошуа викинув пояси Усика за межі рингу після поразки від українця - ВІДЕО
Джошуа викинув пояси Усика за межі рингу після поразки від українця - ВІДЕО Андрій Дунець
21.08.2022 03:11 5558
Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою
Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою Андрій Твердохліб
21.08.2022 02:58 8856
В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО
В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО Андрій Дунець
21.08.2022 00:06 45920
Джошуа прибув на реванш проти Усика - ВІДЕО
Джошуа прибув на реванш проти Усика - ВІДЕО Андрій Дунець
20.08.2022 23:45 1104
Переможний початок вечора для України: Лапін виграв у андеркарті бою Усик - Джошуа - ВІДЕО
Переможний початок вечора для України: Лапін виграв у андеркарті бою Усик - Джошуа - ВІДЕО Андрій Дунець
20.08.2022 23:16 2718
Зеленський: "Усик - наш хлопець, він представляє Україну" - ВІДЕО
Зеленський: "Усик - наш хлопець, він представляє Україну" - ВІДЕО Андрій Дунець
20.08.2022 22:44 841
Ломаченко прибув на бій Усик - Джошуа у релігійній футболці - ФОТО
Ломаченко прибув на бій Усик - Джошуа у релігійній футболці - ФОТО Андрій Дунець
20.08.2022 22:24 1475
Усик у вишиванці прибув на бій із Джошуа - ВІДЕО
Усик у вишиванці прибув на бій із Джошуа - ВІДЕО Андрій Дунець
20.08.2022 21:53 2097
Усик декласував Джошуа в першому поєдинку: згадуємо як це було
Усик декласував Джошуа в першому поєдинку: згадуємо як це було Андрій Твердохліб
20.08.2022 18:00 1078
Україна - Велика Британія: історія великих боксерських боїв
Україна - Велика Британія: історія великих боксерських боїв Стас Лысак
20.08.2022 16:23 485
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: як Бех-Романчук переписала історію
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: як Бех-Романчук переписала історію Андрій Твердохліб
20.08.2022 14:21 7232
Прямі трансляції

Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО

Сьогодні 19:36 Андрій Дунець 1795 0
Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО
#Юрій Вернидуб, #Колос, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку першого туру Української Прем'єр-Ліги Колос грав проти Кривбаса. Одним із найяскравіших дійових осіб зустрічі став головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

На 81-й хвилині наставник був вельми невдоволений діями арбітра Юрія Іванова, й не соромився про це голосно йому заявляти, при цьому ще й погрожуючи рукою. Навряд чи червона картка за такі дії може викликати якісь сумніви.

ВІДЕО:

Додамо, що матч завершився з рахунком 1:0 на користь Колоса.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу 2831
Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 6170
Знімальна група Setanta залишила стадіон, де відбудеться матч Зоря - Ворскла Знімальна група Setanta залишила стадіон, де відбудеться матч Зоря - Ворскла 2118
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 54885
Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 1646
Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція 10434
Рекомендуємо
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11705
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 3772
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 119738
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13680
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 96964
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13940