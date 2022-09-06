Лопетегі: Гвардіола - найкращий тренер у світі

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола - найкращий наставник у світі.

Про це заявив тренер Севільії Хулен Лопетегі напередодні очного матчу в Лізі чемпіонів.

"Я вважаю, що Жузеп Гвардіола - найкращий тренер у світі. Важко судити, але, як я бачу, у дуже складному світі він був послідовним і продовжував розвиватися з усіма своїми командами. Переходи Дієго Карлоса і Жуля Кунде? Якщо ви втрачаєте легеню і серце, треба постаратись знову відновитись та бути конкурентними", - сказав Лопетегі.