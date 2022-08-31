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Береза: Уболівальники мають право дивитися футбол за участю СК Дніпра-1 безплатно

Сьогодні 20:26 294 0
Юрій Береза ​​пояснив причини відмови клубу входити в єдиний телепул УПЛ
Береза: Уболівальники мають право дивитися футбол за участю СК Дніпра-1 безплатно
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Юрій Береза

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 буде і надалі транслювати домашні матчі на безплатних телеканалах.

Про це розповів почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза .

"Я давно хотів пояснити свою позицію, чому ми не приєдналися до телепулу.

Позиція №1. Ми не приєдналися до телепулу тому, що я та моя команда юристів не зрозуміла, як безплатно транслюватимуться матчі СК Дніпро-1 на території України, і будь-який уболівальник мав би до цього доступ. Чіткого розуміння, як це робитиметься, у нас немає.

Навпаки, є якісь претензії, що треба комусь передати права на телетрансляції, інакше клуб не пройде атестацію. У всьому світі телеправа належать насамперед клубам, і, гадаю, ми від цієї практики відходити не будемо.

Далі хочу нагадати, що в нас іде війна на життя та смерть. На Сході та інших місцях перебуває багато людей, зокрема військових. І я не хочу, щоб мої побратими шукали, як вони можуть подивитися матч, платили тощо.

З моменту створення клубу наші матчі транслювалися на 2+2. Якістю я цілком задоволений.

Тому позиція СК Дніпро-1 наступна: надалі, незважаючи на жодний тиск, українські уболівальники мають право дивитися футбол за участю нашого клубу безплатно. І це не обговорюється.

Ми не впадемо під жодним тиском. Ця позиція буде незмінною до кінця війни. Крапка", - розповів Береза.

Нагадаємо, УПЛ та Setanta нададуть телеканалам безплатний доступ до оглядів матчів.

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