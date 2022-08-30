Головне
Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022
Вчора 22:57 1839 2
Яремчук - гравець Брюгге
Сьогодні 08:08 1199
Збірна України переграла Туніс на ЧС-2022
Вчора 22:52 1020
Михайлюка відрахували з Торонто
Вчора 20:11 1781
Стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій
Вчора 19:38 16911
Олександрія переграла Минай у 2 турі УПЛ
Вчора 16:59 529
Металіст розписав мирову з Інгульцем у 2 турі УПЛ
Вчора 14:58 472
Маліновський передав ЗСУ вантажівку
Вчора 14:13 1961
Рейтинг ATP: Перша ракетка України Крутих - оновив особистий рекорд
Вчора 09:45 26688
Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну
Вчора 09:20 3635
Прямі трансляції

УПЛ та Setanta нададуть телеканалам безплатний доступ до оглядів матчів

Сьогодні 15:23 272 0
Офіційна заява УПЛ та Setanta Sports
УПЛ та Setanta нададуть телеканалам безплатний доступ до оглядів матчів
#Setanta Sports, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - upl.ua.

УПЛ спільно з Setanta Sports спростять умови висвітлення відеоматеріалів матчів для телекомпаній.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

"УПЛ спільно із офіційним мовником Чемпіонату України з футболу компанією Setanta Sports заявляють про спрощення умов висвітлення відеоматеріалів матчів для телекомпаній. Задля популяризації українського професіонального футболу і розширення його присутності у телевізійному медіапросторі, УПЛ та Setanta Sports на безоплатній основі передаватимуть відеоматеріали матчів VBET Ліги сезону 2022/23 років зацікавленим телевізійним програмам в Україні.

Наша ціль: повернення новин та телепередач про український футбол на загальнонаціональні та кабельні телеканали. У часи, коли футбольна спільнота стикається зі спекуляціями на тему доступності футболу, ми прагнемо піти назустріч уболівальникам і телеглядачам та допомогти їм оперативно отримувати інформацію про матчі, цікаві моменти, голи тощо", - йдеться в повідомленні.

Раніше Вацко знищив УПЛ за погану якість трансляцій і звітів про матчі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022 Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022 1839 2
Стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій Стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій 16912
Михайлюка відрахували з Торонто Михайлюка відрахували з Торонто 1781
Вацко пояснив відмову коментувати матч Рух - Металіст Вацко пояснив відмову коментувати матч Рух - Металіст 1509
Яремчук - гравець Брюгге Яремчук - гравець Брюгге 1199
Шахтар оголосив остаточне рішення щодо Траоре Шахтар оголосив остаточне рішення щодо Траоре 2930
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10709 3
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 20947
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 25718 4
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 24359
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 44672
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7104