УПЛ та Setanta нададуть телеканалам безплатний доступ до оглядів матчів

УПЛ спільно з Setanta Sports спростять умови висвітлення відеоматеріалів матчів для телекомпаній.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

"УПЛ спільно із офіційним мовником Чемпіонату України з футболу компанією Setanta Sports заявляють про спрощення умов висвітлення відеоматеріалів матчів для телекомпаній. Задля популяризації українського професіонального футболу і розширення його присутності у телевізійному медіапросторі, УПЛ та Setanta Sports на безоплатній основі передаватимуть відеоматеріали матчів VBET Ліги сезону 2022/23 років зацікавленим телевізійним програмам в Україні.

Наша ціль: повернення новин та телепередач про український футбол на загальнонаціональні та кабельні телеканали. У часи, коли футбольна спільнота стикається зі спекуляціями на тему доступності футболу, ми прагнемо піти назустріч уболівальникам і телеглядачам та допомогти їм оперативно отримувати інформацію про матчі, цікаві моменти, голи тощо", - йдеться в повідомленні.