Нападник Адани Демірспора Маріо Балотеллі може продовжити кар'єру в чемпіонаті Швейцарії.

Про це повідомляє Ніколо Скіра

Його перехід до Сьйона - на фінальній стадії. 32-річному нападнику підготували контракт на 3 сезони.

Mario #Balotelli to #Sion from #AdanaDemirspor is at the final stage. Ready a contract until 2025. #transfers https://t.co/iHzz1VI0Ra