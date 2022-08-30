Конте: Тоттенгем близький до ідеалу

Тоттенгем наразі не готовий конкурувати з Манчестер Сіті та Ліверпулем у боротьбі за перемогу в АПЛ.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Антоніо Конте.

"З новими гравцями ми почали працювати лише півтора місяці тому. Коли потрібно грати кожні три дні, цілком природньо проводити ротацію. Футболісти мають бути достатньо розумними, щоб розуміти, що часом потрібно розпочати матч на лавці, потім вийти та змінити його хід.

І за цей час клуб має можливість зрозуміти, чи справді вдалося зібрати цілком влучний склад, чи є над чим працювати.

Якщо порівнювати з минулим сезоном, зараз ми ближчі до ідеалу. Однак для того, щоб приєднатися до інших клубів на топ-рівні, нам потрібні час, терпіння та трансферні вікна. Нам потрібні ще як мінімум два трансферні вікна для виходу на такий самий рівень", - розповів Конте.