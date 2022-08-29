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Вацко пояснив відмову коментувати матч Рух - Металіст

Сьогодні 19:11 452 0
Віктор Вацко прокоментував пропозицію прокоментувати домашній матч Руха
Вацко пояснив відмову коментувати матч Рух - Металіст
#Вацко, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Коментатор Віктор Вацко пояснив, чому він не коментував матч 1-го туру УПЛ Рух - Металіст.

"Стосовно історії з цим коментуванням є два ключових моменти і кілька неочевидних. Перший, який я вважаю важливим - це політичний момент. Я більше 20 років працюю футбольним коментатором і не приховую, що з професійної точки зору дуже хотів би працювати коментатором на матчах УПЛ.

Я давно слідкую за цим чемпіонатом. Як би ми його не обговорювали, не підколювали, не хейтили, але я люблю його. Я знаю практично всіх його дійових осіб: тренерів, власників клубів, футболістів.

Пропозиція "Руху" була єдиною - от і все. Емоційно мені капець як хотілось прокоментувати матч. Цікаво було подивитись і на "Рух", і на "Металіст". Це емоційна складова. А тепер переходимо на іншу складову. Від професійно-емоційної до прагматичної і політичної. Насправді це дійсно виглядало б як підтримка людей, які не підтримали єдиний пул. Я вважаю, що це було б неправильно.

На даний момент для мене юридичні документи - це те, що є законом. Це те, що я бачу, те, що прописано документально. Воно є для мене законом. Я вважаю, що єдиний пул - це те, що відбулося голосуванням клубів УПЛ. За нього проголосувала більшість, він відбувся", - сказав Вацко.

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