Головне
Україна здобула шосту золоту медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 16:53 386
Setanta готова піти на рішучий крок, щоб створити єдиний телепул
Сьогодні 19:54 408
Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:40 723
Лащевська здобула золото юніорського ЧЄ у вправах на колоді
Сьогодні 14:02 255
Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні 13:51 4591
Ексфутболіст збірної України судиться з Кабінетом Міністрів Гройсмана
Сьогодні 12:04 1529
Фєдіна здобула золото чемпіонату Європи в довільній програмі
Сьогодні 11:46 369
Лопес нокаутував Кампу в першій напівсередній вазі
Сьогодні 08:49 985
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 14 серпня
Сьогодні 00:25 575
Маліновський допоміг Аталанті перемогти Сампдорію: результати матчів 1 туру Серії А
Вчора 23:44 1091
Прямі трансляції

Монако підписав опорника з австрійського клубу

Сьогодні 19:26 179 0
Суму трансферу із Зальцбурга не розголошують
Монако підписав опорника з австрійського клубу
#Зальцбург, #Монако

Джерело - Tribuna.com.

Хавбек Мохамед Камара став гравцем Монако.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт - до 2025 року. Суму трансферу із Зальцбурга не розголошують, але була інформація про близько 30 млн євро. Eurosport повідомляє про 15 млн євро. Його розглядають як заміну Орельєну Чуамені.

Камара переїхав з Малі в Австрію у 2018-му. Він грав за Ліферінг та Хартберг, а з 2019-го року виступав за Зальцбург. Минулого сезону забив 1 м’яч та віддав 5 гольових у 36 матчах.

Раніше Монако та Ренн не виявили сильнішого у 2 турі Ліги 1.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО 4591
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 1774
Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана 3608
Помер колишній тренер збірної України з гандболу Помер колишній тренер збірної України з гандболу 4274
Лопес нокаутував Кампу: найкращі моменти бою ВІДЕО Лопес нокаутував Кампу: найкращі моменти бою ВІДЕО 6835
Стала відомою зарплата Миколенка в Евертоні Стала відомою зарплата Миколенка в Евертоні 2323
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 20478
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 40802
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 21500 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 218632 3
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 30768
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 16960