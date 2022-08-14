Суму трансферу із Зальцбурга не розголошують

Хавбек Мохамед Камара став гравцем Монако.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт - до 2025 року. Суму трансферу із Зальцбурга не розголошують, але була інформація про близько 30 млн євро. Eurosport повідомляє про 15 млн євро. Його розглядають як заміну Орельєну Чуамені.

Камара переїхав з Малі в Австрію у 2018-му. Він грав за Ліферінг та Хартберг, а з 2019-го року виступав за Зальцбург. Минулого сезону забив 1 м’яч та віддав 5 гольових у 36 матчах.

Раніше Монако та Ренн не виявили сильнішого у 2 турі Ліги 1.