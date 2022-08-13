Белотті хоче перейти у Рому

Белотті шукає новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник Андреа Белотті, який залишив Торіно на правах вільного агента цього літа, перебуває у пошуках нового клубу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Для 28-річного італійця пріоритетним варіантом залишається Рома, від якої він чекає на пропозиції, однак у римського клубу залишаються проблеми з продажем Ельдора Шомуродова.

За інформацією джерела, Ніцца та Галатасарай також ведуть переговори щодо підписання Белотті.

Минулого сезону італійський форвард провів 23 матчі, в яких забив 8 голів та віддав 1 асист.

Раніше Белотті відмовився переходити у Вулвергемптон.