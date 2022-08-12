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1+1 Media не братимуть участь у тендері УПЛ, - журналіст

Сьогодні 20:01 257 0
1+1 готові транслювати свої матчі у вільному доступі та безплатно
1+1 Media не братимуть участь у тендері УПЛ, - журналіст
#1+1 media, #Setanta Sports

Джерело - Чемпіон.

Група компаній 1+1 Media не буде робити комерційну пропозицію на трансляцію матчів чемпіонату України.

Про це повідомляє журанліст Ігор Циганик.

Якщо клуби УПЛ спільно приймуть пропозицію Setanta, то 1+1 не будуть брати участі у тендері та надавати комерційну пропозицію клубам.

Проте 1+1 готові технічно забезпечити виробництво трансляції матчів та надати свої майданчики клубам, які хочуть транслювати свої матчі у вільному доступі та безплатно.

Тобто для 1+1 комерційне питання не стоїть поверх всього, компанія зазнаватиме фінансових збитків за таку допомогу.

Раніше виконавчий директор УПЛ спростував інформацію, що Сетанта вийшла з переговорів по єдиному телепулу.

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