Сезон української Прем'єра ліги 2022/23 не транслюватиметься на Setanta Sports.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

"Пропозиція Сетанти анульовується. Цю компанію цікавив або повний пакет прав на показ, або, як у цьому випадку, нічого. Динамо, Зоря, Дніпро-1 і Металіст йдуть у "плюсівську" медіагрупу і будуть транслюватися, швидше за все, на 2+2 та УНІАН".