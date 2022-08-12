Джерело - ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.
Сезон української Прем'єра ліги 2022/23 не транслюватиметься на Setanta Sports.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
"Пропозиція Сетанти анульовується. Цю компанію цікавив або повний пакет прав на показ, або, як у цьому випадку, нічого. Динамо, Зоря, Дніпро-1 і Металіст йдуть у "плюсівську" медіагрупу і будуть транслюватися, швидше за все, на 2+2 та УНІАН".
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"Рух йде на власний YouTube-канал і буде транслюватися на Ruh TV. Ворсклу підхоплює Еспресо TV. Можливо, він візьме собі транслювати ще кілька клубів. Думаю, на цьому етапі увімкнеться MEGOGO, котре також забере кілька клубів", - написав Бурбас.
Раніше повідомлялося, що Динамо зірвало створення єдиного телепулу УПЛ.