Марсель підписав Санчеса

Чилійський форвард перейшов на права вільного агента

Марсель оголосив про підписання екснападника Інтера Алексіса Санчеса.

Про це повдіомляє пресслужба французького клубу.

Угода розрахована на два роки з опцією продовження ще на рік. Санчес вже провів перше тренування у складі Марселя.

Санчес перейшов до Марселя на правах вільного агента. Раніше 33-річний чилієць розірвав контракт з Інтером.

Санчес виступав за Інтер із 2019 року. У минулому сезоні на його рахунку 9 голів та 5 асистів у 38 матчах за міланський клуб.

Раніше президент Марселязабракував перехід Де Дзербі.