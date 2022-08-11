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Марсель підписав Санчеса

Сьогодні 09:11 221 0
Чилійський форвард перейшов на права вільного агента
Марсель підписав Санчеса
#Інтер, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель, #Футбольні трансфери, #Алексіс Санчес

Марсель оголосив про підписання екснападника Інтера Алексіса Санчеса.

Про це повдіомляє пресслужба французького клубу.

Угода розрахована на два роки з опцією продовження ще на рік. Санчес вже провів перше тренування у складі Марселя.

Санчес перейшов до Марселя на правах вільного агента. Раніше 33-річний чилієць розірвав контракт з Інтером.

Санчес виступав за Інтер із 2019 року. У минулому сезоні на його рахунку 9 голів та 5 асистів у 38 матчах за міланський клуб.

Раніше президент Марселязабракував перехід Де Дзербі.

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