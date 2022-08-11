Марсель підписав Санчеса

Марсель оголосив про підписання екснападника Інтера Алексіса Санчеса.
Про це повдіомляє пресслужба французького клубу.
Угода розрахована на два роки з опцією продовження ще на рік. Санчес вже провів перше тренування у складі Марселя.
Санчес перейшов до Марселя на правах вільного агента. Раніше 33-річний чилієць розірвав контракт з Інтером.
Санчес виступав за Інтер із 2019 року. У минулому сезоні на його рахунку 9 голів та 5 асистів у 38 матчах за міланський клуб.
Раніше президент Марселязабракував перехід Де Дзербі.