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Президент Марселя забракував перехід Де Дзербі

Сьогодні 17:12 323 0
Де Дзербі не підійшов Марселю
Президент Марселя забракував перехід Де Дзербі
#Де Дзербі, #Марсель, #Роберто Де Дзербі

Джерело - football24.ua.

Колишній головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі не підійшов Марселю.

Про це повідомляє L’Équipe.

Після відставки Хорхе Сампаолі провансальці розглядали кандидатуру Роберто Де Дзербі, але вирішили призначити новим наставником команди Ігора Тудора.

Президент Марселя Пабло Лонгордія забракував італійця через результати в Шахтарі. Зокрема, в Лізі чемпіонів, де "гірники" не змогли вийти з групи, поступившись навіть Шерифу. Також Лонгордії не сподобалося, що команди Де Дзербі ніби пропускають занадто багато голів.

Нагадаємо, Де Дзербі покинув Шахтар.

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