Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді!

Ультрас полтавської Ворскли негативно сприйняли трансфер Андрія Кравчука, який протягом 2021 року грав за московське Торпедо, хоча після початку повномасштабної російської агресії він нарешті залишив країну-агресора.

"На днях Ворскла оголосила про перехід до клубу Андрія Кравчука. Гравця, який ще донедавна грав у торпедо з московії.

У той час, коли війна триває дев'ятий рік і десятки людей з нашої трибуни у різних підрозділах ЗСУ боронять Україну від зазіхань московитів, а інші активно допомогають у тилу та забезпеченням наших хлопців, клуб дозволяє собі підписання гравців з, м'яко кажучи, сумнівною репутацією.

Ми, засуджуємо дії кожного працівника клубу, який допустив появу цієї людини в команді. Ми не терпітимемо жодного гравця, для якого криваві рублі дорожчі за гордість та честь бути українцем.

Тим, хто сприяв або з чиєї мовчазної згоди цей гравець з'явився у Ворсклі - ганьба. Андрію, забирайся геть, тобі тут не раді!", - сказано у заяві фанатів.