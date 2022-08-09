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Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді!

Сьогодні 18:39 1359 0
Уболівальники не хочуть бачити у команді Кравчука
Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді!
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Ультрас полтавської Ворскли негативно сприйняли трансфер Андрія Кравчука, який протягом 2021 року грав за московське Торпедо, хоча після початку повномасштабної російської агресії він нарешті залишив країну-агресора.

"На днях Ворскла оголосила про перехід до клубу Андрія Кравчука. Гравця, який ще донедавна грав у торпедо з московії.

У той час, коли війна триває дев'ятий рік і десятки людей з нашої трибуни у різних підрозділах ЗСУ боронять Україну від зазіхань московитів, а інші активно допомогають у тилу та забезпеченням наших хлопців, клуб дозволяє собі підписання гравців з, м'яко кажучи, сумнівною репутацією.

Ми, засуджуємо дії кожного працівника клубу, який допустив появу цієї людини в команді. Ми не терпітимемо жодного гравця, для якого криваві рублі дорожчі за гордість та честь бути українцем.

Тим, хто сприяв або з чиєї мовчазної згоди цей гравець з'явився у Ворсклі - ганьба. Андрію, забирайся геть, тобі тут не раді!", - сказано у заяві фанатів. 

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Допис, поширений WGLife (@wglife2008)

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