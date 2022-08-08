Джерело - Чемпіон.
Захисник РБ Лейпцига Анхеліньо став гравцем Гоффенгайма.
Про це повідомляє пресслужба "селян".
Клуб оголосив про підписання орендної угоди з іспанцем до кінця поточного сезону.
#HolaAngelino 👋@angel_tasende69 trägt ab sofort das Trikot der #TSG 🔵⚪— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 8, 2022
Der 25 Jahre alte Spanier wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende von RB Leipzig in den Kraichgau 🤝
Раніше повідомлялося, що клуби домовились про оренду до червня 2023 року з правом викупу за 20 млн євро.