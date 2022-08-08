Головне
Лузан стала дворазовою чемпіонкою світу в каное-одиночці
Вчора 18:15 1229
Проценко завоював бронзу на турнірі в Угорщині
Сьогодні 22:15 128
Штурм - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:58 2757
УПЛ представила умови пропозиції Setanta Sports
Сьогодні 18:33 517
Зінченко - у символічній збірній 1 туру АПЛ за версією WhoScored
Сьогодні 16:49 356
Рейтинг ATP: Сачко повернув статус першої ракетки України
Сьогодні 12:08 23047
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 09:24 232616
Рома знищила Шахтар у благодійному матчі
Вчора 23:40 2162
Вест Гем - Манчестер СІті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Вчора 18:43 867
Ступар: Лучі отримує шалену зарплату, а сидить в Італії
Вчора 15:09 1168
Прямі трансляції

Гоффенгайм орендував захисника РБ Лейпцига Анхеліньо

Сьогодні 22:38 125 0
Угода розрахована до кінця сезону
Гоффенгайм орендував захисника РБ Лейпцига Анхеліньо
#Анхеліньйо, #Гоффенгайм, #РБ Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

Захисник РБ Лейпцига Анхеліньо став гравцем Гоффенгайма.

Про це повідомляє пресслужба "селян".

Клуб оголосив про підписання орендної угоди з іспанцем до кінця поточного сезону.

Раніше повідомлялося, що клуби домовились про оренду до червня 2023 року з правом викупу за 20 млн євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 232616
Рома знищила Шахтар у благодійному матчі Рома знищила Шахтар у благодійному матчі 2162
Відео дня: У Франції забили неймовірний гол із далекої відстані Відео дня: У Франції забили неймовірний гол із далекої відстані 2215
Рейтинг ATP: Сачко повернув статус першої ракетки України Рейтинг ATP: Сачко повернув статус першої ракетки України 23047
Легенда АПЛ вражений грою Зінченка у дебютному матчі за Арсенал Легенда АПЛ вражений грою Зінченка у дебютному матчі за Арсенал 2508
Штурм - Динамо: онлайн-трансляція Штурм - Динамо: онлайн-трансляція 2757
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 51039 1
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 30303
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 54721
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3953 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13906
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 39377