Угода розрахована до кінця сезону

Джерело - Чемпіон.

Захисник РБ Лейпцига Анхеліньо став гравцем Гоффенгайма.

Про це повідомляє пресслужба "селян".

Клуб оголосив про підписання орендної угоди з іспанцем до кінця поточного сезону.

#HolaAngelino 👋@angel_tasende69 trägt ab sofort das Trikot der #TSG 🔵⚪



Der 25 Jahre alte Spanier wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende von RB Leipzig in den Kraichgau 🤝 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 8, 2022

Раніше повідомлялося, що клуби домовились про оренду до червня 2023 року з правом викупу за 20 млн євро.