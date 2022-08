Захисник РБ Лейпцига Анхеліньо пройшов медогляд для переходу в Гоффенгайм.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанець має підписати контракт, після чого про трансфер офіційно оголосять.

Клуби домовились про оренду до червня 2023 року з правом викупу за 20 млн євро.

