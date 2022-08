Лейпциг домовився про трансфер форварда Зальцбурга Шешка

Нападник Ред Булл Зальцбурга Беньямін Шешко наступного літа стане гравцем Лейпцига.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Клуби домовилися про перехід 19-річного словенця, угода вже закрита.

Шешко підпише з німецькою командою контракт до 2028 року. Сума трансферу оцінюється у 24 мільйони євро.

