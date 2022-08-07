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Штурм - Динамо: онлайн-трансляція

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Штурм - Динамо: онлайн-трансляція
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Штурм Грац

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти австрійського Штурма.

Матч відбудеться у вівторок, 9 серпня, на Меркур-Арені у Граці. Початок о 21:30 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:15.

Перший матч завершився з рахунком 1:0 на користь українського клубу.

  • Динамо 15 разів зустрічалося з представниками Австрії - тотальна перевага української команди (10 перемог, 2 нічиї і 3 поразки);
  • Востаннє Динамо грало з австрійцями у Лізі Європи-2013/14. Тоді кияни на груповій стадії двічі зіграли з Рапідом (2:2, 3:1);
  • Сергій Сидорчук - єдиний із чинного складу, хто 9 років тому виходив на поле проти Рапіда;
  • Штурм двічі перетинався в офіційних матчах із представниками України - у раунді плей-оф кваліфікації ЛЄ 2009/10 австрійці за сумою двох матчів здолали Металіст (0:1 - у Харкові, 1:1 - у Граці);
  • У 2-му раунді Динамо за сумою двох матчів вибило з турніру турецький Фенербахче.
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