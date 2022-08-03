Барселона визначилася з долею П'янича

Барселона визначилась із майбутнім півзахисника Міралема П'янича.

Про це повідомляє Diario Sport.

32-річний боснієць може залишитись у іспанському клубі наступного сезону. У цьому випадку йому доведеться піти на зниження зарплати, а півзахисника Ніко Гонсалеса буде відправлено в оренду.

Якщо Барселона ухвалить рішення відпустити П'янича, з ним буде розірвано контракт. Доля гравця вирішиться вже цього тижня.

Минулого сезону на рахунку боснійця 2 асисти у 20 матчах чемпіонату Туреччини.

Раніше повідомлялося, що Мілан розглядає можливість підписання П’янича.