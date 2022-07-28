Сабо: Далі Динамо з таким складом і такою грою буде важко

Динамо має проблеми з атакою та середньою лінією, яка практично відсутня.

Про це розповів екстренер киян Йожеф Сабо.

"Фенербахче набагато слабше за Динамо. Цю команду динамівці повинні були перегравати. На сьогодні - це слабка команда. Вони не розуміють один одного, дуже багато помилок в передачах. Немає відпрацьованої атаки - є тільки масовий набіг. Я помилявся, коли думав, що Фенербахче є командою, яка може показати гру. Вони не показали абсолютно нічого. Кияни виграли закономірно. Гравці Фенербахче не розуміють один одного. Крім одного моменту, де добре зіграв Бущан, нічого не створили. Динамо виглядало набагато краще - у Циганкова було два моменти, Забарний теж міг забивати.

Вилучення вплинуло: зайвий гравець і забираються сили у відборі, але кияни виграли по праву. Вони повинні були проходити далі. Психологічно, видалення допомагало нашій команді.

Нападників у Динамо нема. Так, працьовитість є, але немає почуття голу. Вони не забивні.

Для нас австрійські команди - не фартові. Нашим потрібно збиратися і проходити далі. Раз Динамо пройшло турків, то зобов’язане проходити й австрійців. З ними буде легше грати на виїзді - такої підтримки, як вдома у Фенербахче, Штурм не матиме.

Гра з Фенербахче не була грою рівня Ліги чемпіонів. Далі киянам з таким складом і такою грою буде важко: середня лінія, практично, відсутня, в нападі проблеми", - сказав Сабо.