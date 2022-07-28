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Динамо гарантувало собі мінімум участь у груповому раунді Ліги Європи

Сьогодні 09:11 295 0
Динамо забезпечувало собі єврокубкову осінь
Динамо гарантувало собі мінімум участь у груповому раунді Ліги Європи
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Перемога Фенербахче у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів не тільки зберегла за Динамо шанси на груповий етап найпрестижнішого європейського турніру, але й гарантувала їй мінімум участь у групі Ліги Європи 2022/23.

У випадку, якщо Динамо вилетить в будь-якому з двох наступних етапів відбору Ліги чемпіонів, то переміститься одразу в групу Ліги Європи.

Нагадаємо, що у третьому раунді Ліги чемпіонів кияни зіграють з австрійським Штурмом. У раунді плей-оф Ліги чемпіонів може бути протистояння з переможцем пари Уніон Сент-Жиллуаз (Бельгія) – Рейнджерс (Шотландія) або Бенфіка (Португалія) – Мідтьюлланн (Данія).

Раніше Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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