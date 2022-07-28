Динамо гарантувало собі мінімум участь у груповому раунді Ліги Європи

Динамо забезпечувало собі єврокубкову осінь

Джерело - Чемпіон.

Перемога Фенербахче у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів не тільки зберегла за Динамо шанси на груповий етап найпрестижнішого європейського турніру, але й гарантувала їй мінімум участь у групі Ліги Європи 2022/23.

У випадку, якщо Динамо вилетить в будь-якому з двох наступних етапів відбору Ліги чемпіонів, то переміститься одразу в групу Ліги Європи.

Нагадаємо, що у третьому раунді Ліги чемпіонів кияни зіграють з австрійським Штурмом. У раунді плей-оф Ліги чемпіонів може бути протистояння з переможцем пари Уніон Сент-Жиллуаз (Бельгія) – Рейнджерс (Шотландія) або Бенфіка (Португалія) – Мідтьюлланн (Данія).

Раніше Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.