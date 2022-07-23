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Степаненко: Зараз я не лише гравець, а й помічник тренера

Сьогодні 15:56 229 0
Футболіст прокоментував нічию з Фортуною
Степаненко: Зараз я не лише гравець, а й помічник тренера
#Тарас Степаненко, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Гравці донецького Шахтаря дуже жахливо провели перші 10 хвилин контрольного матчу з Фортуною (3:3).

Про це заявив півзахисник гірників Тарас Степаненко.

"Було багато помилок. Перші 10 хвилин були жахливі. Але ми маємо розуміти, що будується нова команда, багато молодих гравців, новий тренер та нові вимоги. Потрібно працювати. Ми не можемо сказати, що після тижня робити знаходимося в оптимальній формі. Але ми вирівняли гру. 3:3 - закономірний результат.

Чи задоволений своїми діями на полі? Я дуже рідко задоволений собою. Головне, щоб команда перемагала. А я досить критично завжди до себе ставлюсь. Мені, як нікому, треба ще більше працювати.

Зараз я на полі не лише гравець, а й помічник тренера. Я розумію все, що вимагає тренер, та повинен підказувати молодим гравцям, щоб вони швидше адаптувалися.

Хлопці з академії Шахтаря раніше завжди казали, що важко потрапити в першу команду, бо багато класних гравців з Бразилії та Європи. Зараз їм дали великий шанс. Я та тренерський штаб будемо ставити їм високі вимоги. Вони повинні розуміти, що це Шахтар - команда, яка повинна вигравати, не зважаючи на зовнішню ситуацію та в команді. Моє завдання - підштовхувати їх", - сказав Степаненко.

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