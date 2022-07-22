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Шахтар зіграв результативну нічию з Фортуною

Сьогодні 21:27 614 0
Матч завершився внічию
Шахтар зіграв результативну нічию з Фортуною
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграв внічию у товариському матчі з Фортуною Сіттард.

Гра завершилась з рахунком 3:3.

Товариський матч

22 липня 

Фортуна Сіттард - Шахтар 3:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 11 Нослін, 2:0 - 14 Сеунтьєнс, 2:1 - 36 Сікан, 2:2 - 45 Степаненко, 2:3 - 63, 3:3 - 68 Нослін

Шахтар: Трубін (Пятов, 46), Корнієнко (Кащук, 46), Степаненко (Топалов, 46), Тотовицький (Чех, 46), Сікан (Кулаков, 46), Джурасек (Судаков, 46), Бондар (Савченко, 46), Криськів (Очеретько, 46), Конопля (Кірюханців, 46), Удод (Козик, 46), Вакула (Мудрик, 46).

Нагадаємо, Шахтар зіграє товариський матч з Ромою.

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