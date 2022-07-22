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Маркевич оцінив перспективи Зінченка в Арсеналі

Сьогодні 18:27 1011 0
Мирон Маркевич прокоментував перехід Олександра Зінченка в Арсенал
Маркевич оцінив перспективи Зінченка в Арсеналі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - fanday.net.

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко прийняв правильне рішення щодо переходу в Арсенал.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Один з елітних клубів Англії. Для нього це буде виклик – постаратися з Арсеналом досягти кращого результату.

Дай боже, з ним проб'ється до Ліги чемпіонів. Можуть і за трійку поборотись. Тренер хороший, це видно з його роботи. Тож нічого поганого не бачу. Навпаки, буде для нього стимул", - відзначив Маркевич.

Раніше повідомлялося, що лівий захисник Сіті Олександр Зінченко вже приєднався до Арсеналу на зборі в Орландо. 

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