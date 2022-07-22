Маркевич оцінив перспективи Зінченка в Арсеналі

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко прийняв правильне рішення щодо переходу в Арсенал.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Один з елітних клубів Англії. Для нього це буде виклик – постаратися з Арсеналом досягти кращого результату.

Дай боже, з ним проб'ється до Ліги чемпіонів. Можуть і за трійку поборотись. Тренер хороший, це видно з його роботи. Тож нічого поганого не бачу. Навпаки, буде для нього стимул", - відзначив Маркевич.