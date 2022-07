Зінченко приєднався до Арсеналу у США

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко приєднався до Арсеналу на зборі в Орландо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравця помітили у тренувальному таборі канонірів, які, як і колишній клуб Зінченка - Манчестер Сіті, проводять тренувальний збір у США.

Zinchenko, already wearing Arsenal training kit in Orlando. Deal signed in the afternoon, official soon. ⚪️🔴 #AFC@Arsenalmaan 🎥⤵️pic.twitter.com/AzZv3QzruM