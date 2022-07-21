Зінченко приєднався до Арсеналу у США

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко приєднався до Арсеналу на зборі в Орландо.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Гравця помітили у тренувальному таборі канонірів, які, як і колишній клуб Зінченка - Манчестер Сіті, проводять тренувальний збір у США.
Zinchenko, already wearing Arsenal training kit in Orlando. Deal signed in the afternoon, official soon. ⚪️🔴 #AFC@Arsenalmaan 🎥⤵️pic.twitter.com/AzZv3QzruM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022
Олександр Зінченко підписав контракт з Арсеналом ще 20 липня. Незабаром відбудеться офіційне представлення українця в якості гравця канонірів.
Раніше повідомлялося, що трансфер Зінченка обійдеться Арсеналу в 30 мільйонів фунтів.