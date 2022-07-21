Головне
Динамо зіграло внічию з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:55 1564
Ляхова побореться за вихід до півфіналу ЧС-2022: розклад виступів українців на 21 липня
Сьогодні 12:13 55
Жезуш: У Динамо не було жодної серйозної атаки
Сьогодні 12:09 49
Ворскла зіграє з АІКом, Фегервар - з Габалою: розклад матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 09:39 478
Луческу: Поїдемо до Стамбула за перемогою
Сьогодні 09:09 298
Рижикова вийшла до фіналу ЧС-2022 з легкої атлетики
Сьогодні 08:24 805
Динамо - Фенербахче 0:0. Як це було
Вчора 22:55 51576
Динамо - Фенербахче - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів
Вчора 20:10 15700
Ломаченко чекає на росіян і ненавидить ЗСУ - блогер
Вчора 18:28 18232
Харлан вилетіла у другому раунді чемпіонату світу з фехтування
Вчора 16:55 734
Прямі трансляції

Зінченко приєднався до Арсеналу у США

Сьогодні 08:54 465 0
Незабаром буде оголошено про перехід українця
Зінченко приєднався до Арсеналу у США
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко приєднався до Арсеналу на зборі в Орландо. 

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. 

Гравця помітили у тренувальному таборі канонірів, які, як і колишній клуб Зінченка - Манчестер Сіті, проводять тренувальний збір у США.

Олександр Зінченко підписав контракт з Арсеналом ще 20 липня. Незабаром відбудеться офіційне представлення українця в якості гравця канонірів.

Раніше повідомлялося, що трансфер Зінченка обійдеться Арсеналу в 30 мільйонів фунтів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Фенербахче - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 15700
Карлсен відмовився від матчу за шахову корону проти Непомнящего Карлсен відмовився від матчу за шахову корону проти Непомнящего 2919
Динамо - Фенербахче 0:0. Як це було Динамо - Фенербахче 0:0. Як це було 51576
Динамо назвало стартовий склад на матч з Фенербахче Динамо назвало стартовий склад на матч з Фенербахче 3484
Ломаченко чекає на росіян і ненавидить ЗСУ - блогер Ломаченко чекає на росіян і ненавидить ЗСУ - блогер 18232
Динамо - Фенербахче: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 3864
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4876
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11896
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 22669
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16226 1
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34425
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 13025 2