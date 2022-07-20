Маркевич оцінив шанси Динамо на прохід Фенербахче

Динамо має щільно зіграти проти гравців Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

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"Фенербахче - досвідчена команда, але коли відбулося жеребкування та Динамо випали турки, то я одразу сказав, що кияни пройдуть далі. Ну, подивимося.

Я дивився кілька ігор Фенербахче. Коли їм дають грати , то вони небезпечні, але якщо діяти щільно, не давати дихати… Я вже казав і повторю, що молодість динамівців має зіграти свою роль.

Тренувальні ігри – це одне, а офіційні – зовсім інше. Буяльський може взяти на себе лідерство у матчі з турками. Він легкий, повинен пошустрити. Циганков… Там є кому", - сказав Маркевич.