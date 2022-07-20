Динамо - Фенербахче: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація 2-й раунд, 1-й матч 20 липня 2022 року. 21:00 Динамо (Київ, Україна) - Фенербахче (Стамбул, Туреччина) Міський стадіон (Лодзь, Польща) Головний арбітр - Гленн Нюберг (Швеція)

Київське Динамо у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/23 зіграє проти стамбульського Фенербахче. Матч відбудеться у середу, 20 липня, о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція - на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Динамо

Кияни опинилися у важкому становищі, як і будь-яка інша українська команда. Причина - повномасштабне вторгнення росії до України, яке розпочалося 24 лютого. З тих пір Динамо не зіграло жодного офіційного матчу.

На літніх зборах підопічні Мірчі Луческу провели 8 спарингів, у яких тричі виграли, тричі програли та двічі зіграли внічию.

У протистоянні з Фенербахче кияни, до того ж, не матимуть звичної переваги власного поля, позаяк номінально домашній поєдинок відбудеться у польському місті Лодзь. Однак не варто забувати, що саме ці місто й стадіон були домашніми також для збірної України у червневих матчах Ліги націй. Тоді синьо-жовті отримали пристойну підтримку вболівальників.

Фенербахче

Турецький гранд після закінчення попереднього сезону отримав нового тренера - іменитого португальця Жорже Жезуша. І в цьому плані у Динамо може бути перевага: суперник не зіграв ще жодного офіційного матчу під керівництвом нового наставника.

На літніх зборах Фенер провів 6 спарингів, 5 із яких виграв і 1 зіграв унічию.

На трансферному ринку клуб зі Стамбула часто фігурував у стрічці новин. Навіть були чутки, що Фенербахче хоче перевезти на Шюкрю Сараджоглу (назва домашнього стадіону) зірковий дует вільних агентів-форвардів збірної Уругваю: Кавані - Суарес. Втім, наразі головними змінами у складі команди є розірвання контракту з Месутом Озілом, підписання нападника Джошуа Кінга з Вотфорда, придбання лівого вінгера Дієго Россі з Лос-Анджелеса, правого вінгера Емре Мора із Карагюмрюка та взяття в оренду лівого вінгера Бруми із ПСВ.

Історія зустрічей

В офіційних поєдинках Динамо та Фенербахче грали між собою 4 рази (2 перемоги українців та 2 нічиї). А торік клуби зіграли товариську зустріч - нічия (1:1).

Цифри і факти

у домашніх матчах Динамо завжди перемагало Фенербахче, а на виїзді завжди була нічия;

після глобальної реформи єврокубків у 2009 році Динамо лише двічі успішно долало кваліфікацію Ліги чемпіонів (сезон-2012/13 та сезон-2020/21);

Фенербахче став єдиним із трох традиційних турецьких грандів (Фенербахче, Галатасарай та Бешикташ), кому вдалося потрапити до єврокубків на цей сезон;

Міський стадіон у Лодзі, на якому відбудеться матч, є домашнім стадіоном клубу Відзев, що виступає в Екстраклясі, та є фартовою для України - саме тут наша збірна U20 здобула титул чемпіона світу-2019;

Мірча Луческу та Жорже Жезуш були суперниками у попередньому сезоні ЛЧ, коли в одній групі опинилися Динамо та Бенфіка - португальці випередили українців, зумівши вийти до плей-оф, але це не завадило Жезушу пізніше бути звільненим.

Пряма мова

Мірча Луческу, головний тренер Динамо: (цитата з'явиться згодом)

Жорже Жезуш, головний тренер Фенербахче: (цитата з'явиться згодом)

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан - Кендзьора, Попов, Забарний, Караваєв - Сидорчук, Шапаренко - Вербич, Буяльський, Циганков - Бєсєдін.

Фенербахче: Баїндір, Кім, Лінкольн, Сілва, Салаї, Юксек, Валенсія, Кадіоглу, Кахведжі, Оссаї-Семюел, Россі.

Прогноз букмекерів

Перемога Динамо - 3.02, Фенербахче - 3,4, нічия - 2,26.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.