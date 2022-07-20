Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Фенербахче

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/23 зіграє проти стамбульського Фенербахче.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
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На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.
Динамо зіграє у домашньому екіпіруванні біло-блакитного кольору, а воротар – у сірій формі.
Фенербахче виступить у традиційній смугастій формі жовтого та темно-синього кольорів, а голкіпер – у зеленому екіпіруванні.
Матч відбудеться у середу, 20 липня, о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція - на телеканалі Setanta Sports Ukraine.