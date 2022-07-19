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Саленко: У Динамо багато хто ще не набрав потрібну форму

Сьогодні 16:30 180 0
Саленко: У Динамо багато хто ще не набрав потрібну форму
#Динамо Київ

Джерело - 1927.kiev.ua.

Колишній нападник Динамо Олег Саленко оцінив протистояння з Фенербахче у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"Очікую, що матч буде важким. В Динамо зараз немає потрібного потенціалу, дивлячись на останні матчі. "Фенербахче" докуповує гравців, а в киян багато хто ще не набрав потрібну форму. Тому, відчувається напруга перед матчем. Думаю, у Луческу немає впевненості, хто гратиме — він не визначився зі складом. Якщо в команди немає цілісності, то всі мають працювати сповна, але в Динамо зараз пів команди випадає.

Фенербахче можна назвати фаворитом першого матчу, але якщо Мірча Луческу зможе використати те, що є — тактика від захисту і гра на контратаках, то шанси будуть рівними. Поки не зрозуміло, хто і на якій позиції гратиме. Крайні матчі додали неясності в цьому плані.

В киян поки немає такого форварда, якого можна поставити "на вістрі". Не здивуюся, якщо Луческу поставить Гармаша вперед. Бєсєдін може чіплятися, але далі не продовжує гру. Супряга раніше все провалював. Можливо, Ванат може зіграти — він набирає форму", - сказав Саленко.

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