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Палкін: Соломон підписав контракт з Фулгемом

Вчора 23:37 272 0
Сергій Палкін прокоментував перехід Манора Соломона
Палкін: Соломон підписав контракт з Фулгемом
#Сергій Палкін, #Футбольні трансфери, #Фулгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - sport.uа.

Вінгер Шахтаря Манор Соломон скористався правилом ФІФА про можливість призупинити контракт з українським клубом, щоб перебратися у Фулгем.

Про це розповів генеральний директор гірників Сергій Палкін.

"Ми майже обмінялися контрактами щодо Соломона і про все домовилися. Але коли ФІФА прийняла це рішення, Фулгем відправив нам електронного листа, в якому говорилося, що через рішення ФІФА вони відкликають контракти та умови і таке інше, але підписують цього гравця. Ми абсолютно нічого не можемо вдіяти, щоб зупинити це. Соломон підписав із ними контракт і є гравцем Фулгема", - розповів Палкін.

Раніше повідомлялося, що перехід Соломона в Фулгем затримується через правило ФІФА.

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