Палкін: Соломон підписав контракт з Фулгемом

Вінгер Шахтаря Манор Соломон скористався правилом ФІФА про можливість призупинити контракт з українським клубом, щоб перебратися у Фулгем.

Про це розповів генеральний директор гірників Сергій Палкін.

"Ми майже обмінялися контрактами щодо Соломона і про все домовилися. Але коли ФІФА прийняла це рішення, Фулгем відправив нам електронного листа, в якому говорилося, що через рішення ФІФА вони відкликають контракти та умови і таке інше, але підписують цього гравця. Ми абсолютно нічого не можемо вдіяти, щоб зупинити це. Соломон підписав із ними контракт і є гравцем Фулгема", - розповів Палкін.