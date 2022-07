Перехід вінгера Шахтаря Манора Соломона у Фулгем погоджений.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Анонстувати орендну угоду "дачники" зможуть лише в серпні через нове правило ФІФА щодо гравців з України.

Сам Соломон погодив умови переходу ще два тижні тому.

There’s no issue/problem for Manor Solomon’s transfer to Fulham. It’s all done and completed, but it can only. be announced in August due to Fifa rules for players in Ukraine. ⚪️🤝 #FulhamFC



Solomon has full agreement in place with Fulham since two weeks.