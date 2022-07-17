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Йовичевич: Я щодня працюю з мрією послухати гімн Ліги чемпіонів

Сьогодні 13:38 139 0
Хорват розповів, що міг очолити Динамо
Йовичевич: Я щодня працюю з мрією послухати гімн Ліги чемпіонів
#Динамо Київ, #Йовичевич, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - AS.

Новий тренер Шахтаря Ігор Йовичевич міг очолити київське Динамо.

Про це хорватський наставник розповів порталу AS.

"Це було якраз перед призупиненням змагань через вторгнення. Ми з Дніпром були третіми та демонстрували найкращий футбол у країні. Моя робота отримала багато позитивних відгуків, я рік був кандидатом на пост головного тренера Динамо і Шахтаря. Паралельно Шахтар отримав пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів через серію результатів і дискваліфікацію російських команд".

  Актуально: Маркевич міг очолити Шахтар замість Йовичевича

"Я міг би повернутися в Дніпро-1, активувавши пункт третього року контракту, але мені подзвонили з Шахтаря. Ми поговорили про це з родиною і вирішили повернутися в Україну. Це був той крок, який мені потрібен. Шахтар уже тринадцять років поспіль виступає в Лізі чемпіонів, став однією зі знакових команд цього турніру. Я щодня працюю з мрією послухати гімн Ліги чемпіонів", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, Дніпро-1 готує офіційну заяву щодо призначення Йовичевича у Шахтар.

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