Маркевич міг очолити Шахтар замість Йовичевича

Шахтар мав запасний варіант у разі відмови Ігора Йовичевича.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Відкрию вам секрет. Якби Йовичевич відмовився очолювати Шахтар, то наступним кандидатом був Мирон Маркевич. Причому, наскільки я розумію, він там мав працювати разом із сином Остапом Маркевичем. І розглядався такий варіант у Шахтаря.

Загалом у "гірників" було три кандидати: основний – Йовичевич, потім тандем Маркевичів і Вернидуб. Але Вернидуб підписав контракт із Кривбасом і він автоматично не розглядався. А якби Йовичевич відмовив Шахтарю і залишився у Дніпрі-1, то головним тренером у Шахтарі працював би Мирон Маркевич", – сказав Циганик.