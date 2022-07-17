Поворознюк спростував відео про побиття диверсанта

Відео, на якому Олександр Поворознюк ніби-то побив диверсанта, який розставляв мітки, змонтоване.

Про це президент Інгульця розповів порталу PolitБюро.

"Це дуже добре змонтована режисура. По-перше, я ніколи не ходжу без картуза, тому що в мене є проблеми з головою. Холодно чи жарко - я завжди в картузі. По-друге, я ніколи не ходжу без годинника. По-третє, з першого дня війни я завжди ходжу з пістолетом".