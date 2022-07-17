Поворознюк спростував відео про побиття диверсанта

Джерело - Чемпіон.
Відео, на якому Олександр Поворознюк ніби-то побив диверсанта, який розставляв мітки, змонтоване.
Про це президент Інгульця розповів порталу PolitБюро.
"Це дуже добре змонтована режисура. По-перше, я ніколи не ходжу без картуза, тому що в мене є проблеми з головою. Холодно чи жарко - я завжди в картузі. По-друге, я ніколи не ходжу без годинника. По-третє, з першого дня війни я завжди ходжу з пістолетом".
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"А голос мій накладений. В Петровому навіть вже немає таких парків та лавиць, в нас красота. Дам мільйон гривень тому, хто прийде і скаже, де це було і хто це".