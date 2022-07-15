Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк, відомий своїми різкими та не завжди цензурними висловами, вкотре став учасником публічної історії.

У селищі Петровому Кіровоградської області затримали диверсанта, який нібито розставляв мітки для окупантів. На відео видно, як Поворознюк ногами завдає удари по голові чоловіка, викрикуючи нецензурні слова.

Нагадаємо, що Олександр Поворознюк після початку повномасштабного вторгнення росії організував добровольчий батальйон "За Петрівщину", який сам і очолив, а також активно займається волонтерством, допомагаючи українським захисникам на фронті.

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