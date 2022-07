Монако оголосив про перехід Емболо

Монако оформив перехід нападника менхенгладбаської Боруссії Бреля Емболо.

Про це повідомляє пресслужба клубу з чемпіонату Франції.

Він підписав з монегасками 4-річний контракт.

🇲🇨 AS Monaco is pleased to announce the arrival of Breel Embolo.



The 25-year-old Swiss international has signed for the next four seasons with AS Monaco. #BienvenueEmbolohttps://t.co/M0NVODKCfq