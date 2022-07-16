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Вишняк: Тотовицький заслуговує грати у Лізі чемпіонів

Сьогодні 17:25 216 0
Тренер високо оцінив свого колишнього підопічного
Вишняк: Тотовицький заслуговує грати у Лізі чемпіонів
#Колос, #Шахтар, #Ярослав Вишняк, #Андрій Тотовицький

Джерело - Чемпіон.

Андрій Тотовицький, який перейшов до Шахтаря, є значною втратою для Колоса.

Про це заявив наставник Колоса Ярослав Вишняк.

"Тотовицький - це, звичайно, втрата для нас. Високого рівня гравець та порядна людина, яка без будь-яких проблем влилася у наш колектив. Знову ж таки, він вирізнявся людськими якостями. До того ж відмінний футболіст, як на мене.

Станом на сьогодні замінити його кимось одним буде неможливо. Але ми бажаємо Андрію успіхів. Він заслуговує грати в Лізі чемпіонів. На жаль, не з Колосом. Так склалося.

Бажаємо, щоб він себе реалізував та щоб його мрії здійснилися. А ми будемо намагатися замінити його шляхом командної гри. Вважаю, що ми вийдемо з цієї ситуації з високо піднятою головою", - сказав Вишняк.

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