Павелко назвав регіони, у яких планується розпочати чемпіонат України

У Києві, Київській, Львівській, Закарпатській і Тернопільській областях планується розпочати новий сезон УПЛ.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Старт УПЛ - Київ, Київська область, Львівська область, Закарпатська область, мабуть, Тернопільська. Це ті наші регіони, які багато можливостей по футбольній інфраструктурі.

Ми працюватимемо з усіма органами влади, щоб саме у цих регіонах, попередньо, розпочався чемпіонат. Цей список може розширений. Ми розуміємо, що це великий виклик", - сказав Павелко.