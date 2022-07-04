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Павелко назвав регіони, у яких планується розпочати чемпіонат України

Сьогодні 17:39 266 0
Функціонер - про місця проведення змагання
Павелко назвав регіони, у яких планується розпочати чемпіонат України
#Андрій Павелко

Джерело - Чемпіон.

У Києві, Київській, Львівській, Закарпатській і Тернопільській областях планується розпочати новий сезон УПЛ.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Старт УПЛ - Київ, Київська область, Львівська область, Закарпатська область, мабуть, Тернопільська.  Це ті наші регіони, які багато можливостей по футбольній інфраструктурі.

Ми працюватимемо з усіма органами влади, щоб саме у цих регіонах, попередньо, розпочався чемпіонат. Цей список може розширений. Ми розуміємо, що це великий виклик", - сказав Павелко.

Раніше повідомлялось, що новий чемпіонат УПЛ розпочнеться в серпні.

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