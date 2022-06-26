Джерело - isport.ua.
Бразильський вінгер Шахтаря Педріньйо продовжить кар'єру в Атлетіко Мінейро.
Про це повідомляє O Tempo.
Донецький клуб погодився віддати гравця в річну оренду Бразильський футболіст скористається наданим ФІФА правом призупинення контракту з гірниками до літа 2023 року.
При цьому зазначається, що Шахтар відмовився продавати 24-річного вінгера до Лілля чи ПСВ, оскільки у клубі розраховують на нього в довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, що в незавершеному сезоні в Україні Педріньйо провів у складі донецької команди у всіх турнірах 18 матчів, у яких забив чотири голи та зробив три результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що французький Лілль пропонував Шахтарю повноцінний трансфер Педріньйо.