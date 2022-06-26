Педріньйо на тимчасовій основі залишить склад донецької команди

Бразильський вінгер Шахтаря Педріньйо продовжить кар'єру в Атлетіко Мінейро.

Про це повідомляє O Tempo.

Донецький клуб погодився віддати гравця в річну оренду Бразильський футболіст скористається наданим ФІФА правом призупинення контракту з гірниками до літа 2023 року.

При цьому зазначається, що Шахтар відмовився продавати 24-річного вінгера до Лілля чи ПСВ, оскільки у клубі розраховують на нього в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що в незавершеному сезоні в Україні Педріньйо провів у складі донецької команди у всіх турнірах 18 матчів, у яких забив чотири голи та зробив три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що французький Лілль пропонував Шахтарю повноцінний трансфер Педріньйо.